Nimet Çubukçu'ya teselli koltuğu

T24- Bakanlık koltuğu giden ve TBMM Başkanvekili de seçilmeyen Nimet Çubukçu için teselli koltuğu olarak, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı verielceği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden alınan ve TBMM Başkanvekili olması beklenirken bu göreve de seçilmeyen Nimet Çubukçu için teselli koltuğu bulundu. Çubukçu’nun TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına getirilebileceği belirtiliyor.

Kabinenin açıklanmasından sonra bakan olamayan milletvekilleri TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon Başkanlıkları için beklentiye girdi. AKP’de TBMM Başkanvekilliklerine Mehmet Sağlam ve Sadık Yakut seçildi. Geçen dönem Mehmet Sağlam’ın başkanlığını yaptığı TBMM Milli Eğitim Komisyonu ise boşaldı.



Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığına eski Bakan Nimet Çubukçu’nun seçilebileceği belirtilirken grup yönetiminin bu makama Başbakanın danışmanı ve Eskişehir milletvekili Nabi Avcı’yı düşündüğü öğrenildi. Nimet Çubukçu’nun ise Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olabileceği vurgulanıyor.

Kırmızı plakalı makam aracı, büyük oda ve danışmanları olan TBMM’deki Komisyon Başkanlıkları için, yeni vekiller Emniyet eski Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve eski Vali Muammer Güler’in de adı geçiyor. Köksal’ın Milli Savunma, Güler’in ise İçişleri Komisyonu Başkanı olma ihtimali bulunuyor.