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Nimet Çubukçu'ya teselli koltuğu

Nimet Çubukçu için teselli koltuğu olarak, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı verielceği iddia edildi.

12 Temmuz 2011 03:00

T24- Bakanlık koltuğu giden ve TBMM Başkanvekili de seçilmeyen Nimet Çubukçu için teselli koltuğu olarak, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı verielceği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden alınan ve  TBMM  Başkanvekili olması beklenirken bu göreve de seçilmeyen Nimet Çubukçu için teselli koltuğu bulundu. Çubukçu’nun  TBMM  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu Başkanlığına getirilebileceği belirtiliyor.

Kabinenin açıklanmasından sonra bakan olamayan milletvekilleri  TBMM Başkanlık Divanı ve  Komisyon Başkanlıkları için beklentiye girdi.   AKP’de  TBMM Başkanvekilliklerine Mehmet Sağlam ve Sadık Yakut seçildi. Geçen dönem Mehmet Sağlam’ın başkanlığını yaptığı  TBMM Milli Eğitim  Komisyonu ise boşaldı.

Milli Eğitim  Komisyonu Başkanlığına eski Bakan Nimet Çubukçu’nun seçilebileceği belirtilirken grup yönetiminin bu makama Başbakanın danışmanı ve Eskişehir milletvekili Nabi Avcı’yı düşündüğü öğrenildi. Nimet Çubukçu’nun ise  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu Başkanı olabileceği vurgulanıyor.

Kırmızı plakalı makam aracı, büyük oda ve danışmanları olan  TBMM’deki  Komisyon Başkanlıkları için, yeni vekiller Emniyet eski Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve eski Vali Muammer Güler’in de adı geçiyor. Köksal’ın Milli Savunma, Güler’in ise İçişleri  Komisyonu Başkanı olma ihtimali bulunuyor.

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