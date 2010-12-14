-NİMET ÇUBUKÇU ERBİL'DE ERBİL (A.A) - 14.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Irak Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı'nın düzenlediği Uluslararası Yüksek Öğretimi Canlandırma Araştırma Konferansı ile Yüksek Öğretim Kongresi'ne katılmak üzere özel uçakla Irak'ın Erbil kentine geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Yüksek Öğrenim Bakanı Dilaver Alaattin ve Erbil Türkiye Başkonsolosu Aydın Selcen tarafından karşılanan Bakan Çubukçu, Erbil Fuat Abdullah konferans salonunda Uluslararası Yüksek Öğretimi Canlandırma Araştırma Konferansına katılacak. Çubukçu daha sonra Erbil'de çeşitli eğitim alanlarındaki faaliyetlere katılacak. Çubukçu'nun 2 gün sürmesi beklenen programında, aralarında Türkmen okulları da bulunmak üzere bölgede bulunan okulları ziyaret etmesi bekleniyor.