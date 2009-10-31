Nimet Çubukçu da gribe yakalandı!

Gümüşhane’ye giden Milli Eğitim Bakanı Çubukçu grip olduğu için, okul ziyareti yerine Valilik’te 1 grup öğrenciyi kabul etti.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Gümüşhane Üniversitesi akademik yılı ile Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu binalarının açılışı törenine katılmak için Gümüşhane’ye bir günlük ziyarette bulundu. Programında bazı okul ziyaretleri de yer alan Çubukçu, grup olduğu için bunları iptal etti. Milliyet gazetesinin haberine göre, Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu’nun ziyaret eden Çubukçu, Valilik girişinde “Haydi Kızlar Liseye” kampanyası çerçevesinde Kız Teknik Meslek Lisesi’nde öğrenim görmeye başlayan dört kız öğrenci tarafından çiçekle karşılandı. Çubukçu, grip olduğunu belirterek çocukları öpmedi ve “Sizi uzaktan öpüyorum. Çabanızı ve okuma azminizi takdirle karşılıyorum” dedi.



‘Gribim bulaşsın istemedim’



Çubukçu, valilikte de karşısında oturan kızlara dönerek, “Onları okullarında ziyaret edecektim. Beni bekliyorlardı. Belki hayal kırıklığı yaşadılar ama grip enfeksiyonu geçiriyorum. Size geçsin istemedim. Sizi korumak adına gelmedim. O yüzden burada gördüm” diye konuştu.



Kız ve erkek çocuklarının okullaşmasında Gümüşhane’nin bayrağı önde taşıdığını belirterek “Kız çocuklarında Türkiye birincisi. Gurur verici ve özendirici bir durum. Önce kendilerini, ailelerini, çocuklarını, sonra ülkeyi değiştirecekler” diyen Çubukçu, Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı’yı da makamında ziyaret etti.



Çubukçu daha sonra Gümüşhane Üniversitesi akademik yılı ile Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu binalarının açılışı törenine katıldı. Törende öğretim üyeleri ve öğrenciler de hazır bulundu. Hasta olan Çubukçu, kurdele kesme töreninin ardından 30 metre uzaklıktaki Rektörlük binasına makam aracıyla gitti ve bu sırada da şalını soğuktan korunmak için başına örttü.