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Nimet Çubukçu 25 yıllık eşinden 2 saatte boşandı

AKP İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu, gizli celsede 25 yıllık eşi Birol Çubukçu’dan boşandı.

15 Temmuz 2011 03:00

T24- AKP İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu, “gizli” celsede 25 yıllık eşi Birol Çubukçu’dan boşandı.




Milliyet'te yyaımlanan habere göre, Çubukçu, davayı açtıktan 2 saat sonra Birol Çubukçu’dan boşandı.

Türkiye’nin ilk kadın Milli Eğitim Bakanı olan, ancak 61. Hükümet’te kabine dışında kalan Çubukçu, dün avukatı Süleyman Balcı aracılığıyla Sarıyer Aile Mahkemesi’ne başvurarak, bir çocuğunun babası olan Birol Çubukçu’ya boşanma davası açtı. Talebi hemen işleme konulan Çubukçu, davayı açtıktan 2 saat sonra gizlice Sarıyer Adliyesi’ne geldi. Çubukçu’nun avukatı Balcı’yla hazır bulunduğu duruşmada muhasebecilik yapan Birol Çubukçu da vekili Şevket Cankur’la yer aldı. Mahkeme aynı gün Çubukçu çiftini boşadı. Mal paylaşımıyla ilgili protokol yapan çiftin, 22 yaşında Çağrı isimli bir çocukları bulunuyor. 

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