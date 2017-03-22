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Nimet Alp hayatını kaybetti

Yatağından düştüğü iddia edilen Alp'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

22 Mart 2017 17:26

Yeşilçam Sineması’na 'Gecekondu Yosması' adıyla damgasını vuran 1950’li yılların gözde dansözlerinden 88 yaşındaki Nimet Alp yaşamını yitirdi.

DHA'dan Ali Ekber Şen'in haberine göre Merkez Mezitli illçesindeki Bahar Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzurevi’nde kalan Nimet Alp, iddiaya göre dün akşam saatlerinde yatağından düştü. Çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen Alp, yolda yaşamını kaybetti. Alp’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verilecek olan Nimet Alp, ’Gecekondu Yosması’ filmiyle şöhreti yakaladıktan sonra ’Yetim Yavrular’, ’Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar’, ’Öp Babanın Elini’ gibi çok sayıda filmde dans edip oyunculuk yapmıştı.

Alp; Zeki Müren, Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Adile Naşit gibi isimlerle de filmlerde rol aldı.

 

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