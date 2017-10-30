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Nilüfer'den Atatürk Stadyumu'nda Cumhuriyet konseri

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- ÜNLÜ Türk Pop Müziği Sanatçısı Nilüfer, Eskişehir'de düzenlenen Cumhuriyet konserinde hayranlarıyla buluştu

30 Ekim 2017 00:45

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- ÜNLÜ Türk Pop Müziği Sanatçısı Nilüfer, Eskişehir\'de düzenlenen Cumhuriyet konserinde hayranlarıyla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi\'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve sanatçı Nilüfer\'in katıldığı \'Cumhuriyet\' konseri bu akşam Atatürk Stadyumu\'nda yapıldı. 20 bine yakın kişinin izlediği konserde konuşan Nilüfer, Eskişehir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek şöyle dedi:
\"Ne mutlu bana, bu dillere destan Eskişehir\'deyim. Sizlerle olmak büyük mutluluk. Üstelik de bu kadar özel günde. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Buraya geldiğimde bir duyum aldım. Kömürlü bir termik santral yapılacakmış galiba Eskişehir\'e. Bu fikirden vazgeçmelerini diliyorum, rica ediyorum sanatçı olarak. Eskişehir\'in toprağına, taşına, havasına, suyuna, insanına yazık olmasın.\"
Soğuk olduğu için kalın giysiler giymek zorunda kaldığını belirten Nilüfer, \"Bu soğuk havada sizleri şarkılarımızla ısıtacağız\" diyerek konserine \'Bir başkadır benim memleketim\' şarkısıyla başladı. Sevilen şarkılarını seslendiren Nilüfer, Eskişehirli hayranlarını coşturdu.

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