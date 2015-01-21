Nilüfer Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kayapalı, trafik kazası geçirdi

Nilüfer Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kayapalı, Bursa’nın İnegöl İlçesi yakınlarında yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralandı. Araç içinde sıkışan Kayapalı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre zincirleme kaza, saat 09.30'da Bursa-Ankara Karayolu İnegöl Terminali yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne plakaları alınamayan giden otomobile, yoğun sis nedeniyle arkasından gelen kamyonet çarptı. Bu kaza nedeniyle duran 16 FM 837 plakalı İnegöl Belediyesi Halk Ekmek fırınına ait kamyonete 34 HT 9410 otomobil, 34 JFY 42 plakalı kamyon da Alparslan Çınar yönetimindeki 16 LA 986 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araçların büyük hasar gördüğü kazada, 16 LA 896 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Alparslan Çınar ile yanında bulunan Nilüfer Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kayapalı yaralandı.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı

Sürücü kendi imkânı ile araçtan çıkarken, yanında bulunan Hüseyin Kayapalı koltuk ile ön konsol arasında sıkıştı. Olay yerine gelen trafik ekipleri başka kazaların olmaması için yolu trafiğe kapatırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma ekipleri sıkışan Hüseyin Kayapalı’yı kurtarmak için seferber oldu. Aracın kapısı ve bazı demir aksamları kesilerek yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Hüseyin Kayapalı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bursa’dan Ankara’ya gidiş yönünde uzun araç kuyruğu oluşunca, ekipler araçları alternatif yollara yönlendirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Karapara aklama suçundan mahkûm olmuştu

Nilüfer Turizm'in sahibi Hüseyin Kayapalı, kara para aklama iddiasıyla işadamı Erol Evcil ile birlikte yargılanmıştı. 2012 yılında Evcil 15 yıl, Kayapalı ise 15 yıl 10 ay hapse mahkûm olmuştu. Sanıkları 1 milyon 274 bin 990'ar TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, davanın sanıklarına ait olan aralarında Nilüfer Turizm'im de olduğu 19 şirketin tüm gelirlerine tedbir konulmasına kararı vermişti. Kayapalı cezaevinden çıktıktan sonra yeniden Nilüfer Turizm'in başına geçti.