Nilüfer, Mersin'de down sendromlu çocukların konuğu oldu

Mersin'e konser için gelen ünlü şarkıcı Nilüfer, merkez Mezitli Belediyesi'nce kurulan Down Cafe'ye giderek down sendromlu çocuklarla buluştu.



Dün, 30 Ağustos Çarşamba günü, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Nilüfer, bugün de Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan ile birlikte down sendromlu çocukların konuğu oldu. Proje kapsamında kafede istihdam edilen 5 özel çocuk, Nilüfer ve beraberindekilere kahve ile çay ikramında bulundu. Ardından Nilüfer'e çalıştıkları ortamı gezdiren çocuklar, ünlü sanatçıyla keyifli dakikalar yaşadı. Nilüfer down sendromlularla yakından ilgilenip sohbet etti.





İlk kez bir Down Cafe'ye geldiğini belirten Nilüfer, "Onlar çok özel çocuklar, tertemiz ve pırıl pırıl gençlerimiz. Keşke daha fazla zaman geçirebilseydim. Onları tanıdığım için gerçekten çok mutlu oldum. Başkan sayesinde ilk defa böyle bir yerde özel çocuklarla buluştum. Mutluluk ve huzur veriyorlar, çok tatlılar, pozitif enerji dolular, sevgi saçıyorlar" dedi.





Ziyaret boyunca bol bol kahkaha atan Nilüfer, ardından Mersin'den ayrıldı.