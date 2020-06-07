Nilüfer: Hayalim gerçek demokrasiye sahip Türkiye

Şarkıcı Nilüfer, hayalinin gerçek demokrasiye sahip bir Türkiye olduğunu söyledi.

Nilüfer, "Demokratik bir Türkiye, gerçek demokrasiye sahip bir Türkiye hayal ederim. İnsanların ötekileştirilmediği bir Türkiye... Özgürlükçü bir Türkiye ve tabii tüm insanların refah içinde yaşayabilecekleri bir Türkiye... Bu ne yazık ki çok mümkün olamıyor... 13 yaşımdan beri böyle. Bir tarafta çok parası olan insanlar, diğer tarafta evine yiyecek ekmek götüremeyen insanlar var. Orta sınıfın yok olduğu bir Türkiye var şu an. Türkiye çok köklü ve altyapısı çok sağlam bir devlet. Mustafa Kemal Atatürk öyle bir Cumhuriyet kurmuş ki ne kadar sarsılırsa sarsılsın temeli çok sağlam. Türkiye’ye hiçbir zaman bir şey olmaz." diye konuştu.

Yeni tip Koronavirüs salgınında zamanının tamamını evde geçirdiğini belirtti, Nilüfer, "Duruyorum, bekliyorum, düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte neler yapacağım, nasıl bir hayat beni bekliyor, müzik konusunda mesleğimle ilgili neler yapabilirim, neler yapmalıyım diye... Biraz durma ve düşünme dönemi geçiriyorum diyebiliriz." dedi.

Cumhuriyet'ten Öznur Oğraş Çolak'a konuşan Nilüfer, "Önlemler düzgün ama 2 milyon test sayımız var ki bunun az olduğunu düşünüyorum Rusya ve Almanya ile kıyasladığımızda... Bundan sonra antikor testleri başlayacakmış ve bunun da gecikmeden yapılmaya başlanması lazım. Normalleşme süreci başladı ve birçok yer açılmaya başladı... Fakat ben biraz erken açıldığını düşünüyorum. Restoranlar, parklar, plajlar, oteller. Elbette ekonomiyi düşündüğümüzde çarkın dönmesi için bu yerlerin açılması gerekiyor ve milyonlarca insan geçimini bu işlerden sağlıyor. Fakat dilerim ki bu normalleşmeyle birlikte yeni patlamalar olmaz." ifadesini kullandı.