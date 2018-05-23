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Spor

Nilüfer Belediyespor'da gençler imzaladı

BURSA,(DHA)  Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, genç oyuncuları Hasan Geyik ve Ömür Pehlivan'ın sözleşmelerini 1'er yıl uzattı

23 Mayıs 2018 16:35

BURSA,(DHA) 

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, genç oyuncuları Hasan Geyik ve Ömür Pehlivan\'ın sözleşmelerini 1\'er yıl uzattı.
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi 2018-2019  sezonu için kadro kurma çalışmalarını öncelikle iç transfer çalışmaları ile sürdürüyor. Nilüfer Belediyespor, genç oyuncular Hasan Geyik ve Ömür Pehlivan\'ın sözleşmelerini 1\'er yıl yıl daha uzattı.
Nilüfer Belediyespor altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hasan Geyik ve 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ömür Pehlivan, Nilüfer Belediyespor Tesisleri\'nde, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ile bir yıllık sözleşmeyi imzaladılar.  Öncelikle iç transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını açıklayan Başkan Muhammet Aydın, \"İlk olarak milli oyuncumuz Ömer Ozan Arifoğlu ile anlaştık. Spor disiplinine uyan sporculardan kurulu, uzun yıllar bir arada oynayacak genç bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda altyapıdan gelen oyuncularımızla birlikte, takip ettiğimiz genç oyuncuları transfer ederek, dinamik bir ekiple mücadele edeceğiz\" dedi.

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