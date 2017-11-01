Nilüfer Belediyespor - Vakıfbank: 2-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - VAKIFBANK, Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Nilüfer Belediyespor\'u deplasmanda zorlandığı maçta mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Koray Yılmazgil (xx), Tuncay Sevim (xx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Funda Bilgi (xx), Duygu Düzceler (xx), Ceyda Aktaş (xx), Elise Anne Buijs (xx), Carolina Ana Da Silva (x), Özgenur Yurtdagülen (x) (Birgül Güler (xx), Elif Boran (x), Merve Tanıl (x), Selin Hazal Arifoğlu (x))

VAKIFBANK: Ayça Aykaç (xx), Zhu Ting (xx), Kelsey Robinson (xx), Naz Aydemir Akyol (xx), Melis Durul (xx), Milena Rasic (xx), Zehra Güneş (xx) (Gizem Güner Örge (x), Gözde Kırdar (xx), Cansu Özbay (xx), Lonneke Sloetjes (xx), Tuğba Şenoğlu (xxx), Kübra Çalışkan (x))

SETLER: 18-25, 21-25, 25-23, 25-22, 8-15

SÜRE: 134 dakika (26, 29, 32, 32, 15)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 5\'inci haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Vakıfbank\'ı ağırladı. İlk sette dirençli bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, güçlü rakibini karşısında ilk teknik molaya da 1 sayı farkla önde girdi. Ancak, dönüşte Kelsey Robinson\'ın smaçları ve Naz Aydemir\'in servise geçmesiyle üstünlüğü ele geçiren Vakıfbank, ilk seti de 25-18\'lik skorla kazandı. İkinci sete de kötü başlayan Vakıfbank, kısa sürede toparlandı ve Tuğba Şenoğlu\'nun skorer oyunuyla bu seti de 25-21 kazanarak maçta skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü sete ise bu kez Vakıfbank rahat başlarken, teknik molaya da 12-6\'lık skor avantajıyla girdi. Büyük heyecana sahne olan bu sette Nilüfer Belediyespor geriden gelerek son sayılara 21-20 önde girdi. Karşılıklı sayıların ardından ev sahibi ekip hata yapmadı ve seti 25-23 kazanarak maçta kaldı. Dördüncü sete moralli başlayan Nilüfer Belediyespor, Da Silva ve Buijs ile üst üste kazandığı sayılarla ritmini bulurken, 7 kez maç sayısı yakaladı ve sonrasında seti 25-22 kazanarak maçta skoru 2-2\'ye getirdi.

Final setinde Vakıfbank tecrübe farkını ortaya koydu ve bu seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak ligde namağlup ünvanını sürdürdü. Maçın en skorer ismi Nilüfer Belediyespor\'dan 25 sayıyla Elise Anne Buijs oldu.

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