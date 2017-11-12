Nilüfer Belediyespor - Seramiksan: 2-3 (YENİDEN)

BURSA, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Seramiksan, deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u zorlandığı karşılaşma sonrasında 3-2 yenerek ligdeki 3\'üncü galibiyetini aldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda Seramiksan\'ı ağırladı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelenin ilk setinde gülen taraf 25-21\'lik skorla ev sahibi Nilüfer Belediyespor oldu. Ancak Seramiksan, ikinci sette file üzerindeki hakimiyeti ele geçirince bu bölümü 25-14 önde tamamlayarak setlere denge getirdi. Akabinde Nilüfer Belediyespor, üçüncü seti 25-16 kazanarak maçta yeniden öne geçse de konuk ekip, direnç göstererek dördüncü seti 25-19 kazandı ve maçı da final setine taşıdı. Her iki ekip de final setinde etkili bir oyun ortaya koyarken, son sayılara doğru hata yapmayan Seramiksan bu seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Seramiksan ligdeki 3\'üncü galibiyetini elde ederken, Nilüfer Belediyespor ise 5\'inci mağlubiyetini aldı.

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