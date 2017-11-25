Nilüfer Belediyespor - Halkbank: 1-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nde Halkbank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor\'u 3-1\'lik skorla mağlup etti.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nurper Özbar (xx), Yasin Okumuş (xx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xx), Elise Anne Buijs (xxx), Carolina Ana Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xx), Duygu Düzceler (xx), Selin Hazal Arifoğlu (xx) (Funda Bilgi/libero (xx), Elif Boran (x), Sinem Bayazıt (x), Özgenur Yurtdagülen (x), Merve Tanıl (x))

HALKBANK: Wilma Rosell Salas (xcx), Fulden Ural (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Naz Hande Şimşek (xx), Daimi Echevvarria Ramirez (xxx), Sanchez Rachel Perez (xxx) (Derya Çayırgan (xx), Ezgi Dokuzlar (x), Simge Yalçın (x), Ezgi Kezban Kara (x), Eylül Akarçeşme (x), Neşve Büyükbayram (x))

SETLER: 20-25, 22-25, 25-19, 22-25

SÜRE: 114 dakika (27, 30, 28, 29)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 9\'uncu haftasında Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nunda Halkbank\'ı ağırladı. Her iki ekip de parkeye T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın \'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir\' pankartıyla çıktı. İlk bölümden itibaren Bursa temsilcisine file üzerinde üstünlük kuran Halkbank, Wilma Rosell Salas\'ın skorer oyunu ile birlikte 12-7 önde girdiği teknik mola sonrası skor avantajını son ana dek sürdürdü. Wilma Rosell Salas\'ın skorer oyunuyla da Halkbank, ilk seti 25-19 kazandı.

HALKBANK MAÇIN HAKİMİYDİ

İkinci sete ise Nilüfer Belediyespor, üst üste sayılarla başlarken teknik molaya da 12-9\'luk skor avantajıyla girdi. Ancak özellikle setin son bölümlerine doğru geriden gelen Ankara temsilcisi, Fulden Ural ve Ramirez\'in de hücumda kendini göstermesiyle bu seti de 25-22\'lik skorla önde tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü setinde ise Nilüfer Belediyespor, rakibine karşı direnç gösterdi. Anne Buijs ve Da Silva\'nın hücumda ürettiği sayılarla nefes alan Bursa temsilcisi, bu seti 25-19 kazanarak maçta kaldı.

EN SKORER İSİM SALAS

Ancak başa baş geçen dördüncü setin son bölümlerinde tecrübesiyle Halkbank, bu seti 25-22\'lik skorla önde bitirirken, maçı da 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Halkbank, 4\'üncü galibiyetini elde ederken Nilüfer Belediyespor ise ligde 6\'ncı kez sahadan yenik ayrıldı. Halkbank\'ta 26 sayı kaydeden Wilma Rosell Salas maçın en skorer ismi oldu.

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