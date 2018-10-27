Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Kupası\'nda ev sahibi Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u da yenerek 2\'de 2 yaptı.

5\'inci kez düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Kupası\'nda ikinci günün son maçında ev sahibi Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk seti 28 dakika sürerken gülen taraf 25-21\'lik skor ile Nilüfer Belediyespor oldu. İkinci sette direnç gösteren Aydın temsilcisi, 27 dakika süren seti 20-25 kazanarak setlere denge getirdi. Ancak üçüncü setle birlikte oyuna ağırlığını koyan Nilüfer Belediyespor, 26 dakika süren bu seti 25-16, 29 dakika süren dördüncü seti de 25-15 kazandı ve sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle turnuvadaki ikinci maçını da kazanarak 2\'de 2 yapan Nilüfer Belediyespor, turnuvanın üçüncü ve son gününde yarın Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv ile karşılaşacak. Turnuvanın ilk gününde Maritza Plovdiv\'i yenen ve bugün ilk yenilgisini alan Aydın temsilcisi ise, yarın Çanakkale Belediyespor ile oynayacak.

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