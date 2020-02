Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri başladı

BURSA,(DHA)

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin katıldığı görkemli açılış seremonisiyle başladı. Bursa\'nın olimpiyatlarında 186 okuldan 20 bini aşkın öğrenci, 29 branşta mücadele verecek.

Bursa\'nın merkez ilçelerinden Nilüfer\'de, Nilüfer Belediyesi\'nin, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 17\'ncisi düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'in yanı sıra protokolden de birçok isim katıldı. 20 Mayıs\'a kadar sürecek olan spor şenliklerin açılış töreni, saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı\'na Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri de işaret dili ile eşlik etti.

\"SPOR, ŞENLİK RUHUYLA NİLÜFER\'DE HAYAT BULUYOR\"

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri\'nin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sporla dolu geçecek bir aya, hep birlikte merhaba demenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. 17 yıldır hep aynı heyecanı, binlerce öğrenci, öğretmen ve Nilüferlilerle birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, \"2002 yılından bu yana her yıl 20 Nisan\'da spor kenti Nilüfer\'e yakışan bu dev organizasyonun meşalesini yakıyoruz ve bir ay boyunca Nilüfer\'de sporun her branşı, her yaştan çocuğumuzla birlikte kentimizde yaşatılıyor. Spor, şenlik ruhuyla Nilüfer\'de hayat buluyor. Sporun, kardeşliğin, kültürün, sanatın, gençlerin ve gençliğe inananların kenti Nilüfer\'de, böylesine kapsamlı, örnek bir organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz\" dedi.

Yaklaşık 21 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan organizasyonun sadece spor etkinliği olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Bozbey, \"Aynı zamanda, barış, dostluk ve kardeşlik olgularını güçlendiren bir organizasyon\" diye konuştu.

186 OKUL, 29 BRANŞ, 20 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri\'nde bu yıl 186 okuldan, 20 bin 753 öğrenci, 2 bin 871 takımla, 29 branşta yarışacağını söyleyen Başkan Bozbey, bir ay boyunca yaşanacak spor şöleninde barışın, kardeşliğin ve dostluğun kazanacağını vurguladı. Şenliklere, Nilüfer Belediyesi\'nin, Türkiye\'nin yanı sıra 8 ülkeden gelecek toplam 13 kardeş kentinden takımların da katılacağının altını çizen Başkan Bozbey, bu sayede yeni dostlukların kurulacağını ve spor aracılığıyla barışın pekişeceğinin altını çizdi. Şenliklerin, Bursa\'nın olimpiyatları haline geldiğini belirten Başkan Bozbey, tüm Bursalıları bu heyecanı paylaşmaya davet etti.

ÖĞRENCİLER, GÖSTERİLERİYLE BÜYÜLEDİ

Yaklaşık 4 bin 500 öğrencinin salonu tıklım tıklım doldurduğu açılış töreni, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Özlüce Anaokulu\'nun minik öğrencileri, ritim gösterisiyle büyük alkış aldı. Açılış töreninde Zekai Gümüşdiş Ortaokulu, Mithat Enç Özel Eğitim Ortaokulu, Özel Şahinkaya Okulları, Alaaddinbey Özel Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin sergilediği gösterilerle coşku doruğa çıktı. Açılış töreninde, Nilüfer Halk Dansları Ekibi de, performansıyla büyük beğeni aldı.

