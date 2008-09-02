Nilmar'a Palermo yolu göründü



Palermo'nun Brezilyalı oyuncu Nilmar için 16 milyon avroluk bir teklif yaptığını, oyuncunun kulübü Internacional doğruladı. Sezona 3-1 lik Udinese mağlubiyetiyle başlayan Palermo'da hücum hattındaki eksiklikler göze battı.



İtalyan kulübünün başkanı Maurizio Zamparini, taraftara transfer sezonu kapanmadan yabancı bir forvet oyuncusuyla anlaşacığının sözünü vermişti. Bugün de Nilmar için yapılan büyük teklif gerçekleşti. Brezilya kulübünün basın sözcüsü Fernando Carvalho, “Palermo'dan 16 milyon avroluk bir teklif aldık ve şu an bunu düşünyoruz” dedi



24 yaşındaki Nilmar 2004'de Lyon formasıyla Avrupa deneyimi yaşamıştı. Fakat isteneni veremeyen oyuncu bir sonraki sene Corinthians'a kiralık olarak gönderilmişti. 2007 yılında Internacional'e gelen oyuncu tekrar eski formunu yakaladı. Avrupa'da bir şans daha bulmak istiyor

