Nilgün Bodur'dan Arda Turan-Berkay kavgasına yorum

'Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim' adlı kitabı tartışmalara neden olan Nilgün Bodur, Arda Turan-Berkay kavgasına yorum yaptı. Bodur, "Berkay'ın eşinin yerinde olsaydım eşime söylemezdim” dedi.

Kitabında bir sözün Anne Frank’a ait olduğu iddiasıyla eleştiri yağmuruna tutulan yazar Nilgün Bodur, Best FM’de Adem Metan’ın sunduğu ‘Adem Metan Show’a konuk oldu.

Arda Turan ve Berkay kavgası hakkındada değerlendirmelerde bulunan Bodur, şunları söyledi:

“Basına yansıyan ile yaşananın başka olduğunu düşünüyorum. Sanırım benim başıma gelse eşimi provoke edecek bir şey söylemez, sessiz kalırdım. Bir kadının başka erkeğe karşı eşini doldurması doğru değil.

Olay sonrası başka sakin ortamda gerektiğinde söylerdim. Bu özel bir şeydir.

Bunu basına yansımasına izin vermezdim. Olayın bu seviyelere gelmemesi gerekirdi. Olay kontrolden çıkmadan düzeltilebilirdi."

Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz etmiş, şarkıcının da burnunu kırmıştı.