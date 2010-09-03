Nil virüsünden 14 kişi öldü

T24- Yunanistan'da Batı Nil virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 14'e ulaştı. Ülkede Batı Nil Virüsü bulaştığı tespit edilenlerin sayısı ise 164 oldu.





Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla görülen Batı Nil virüsü, sivrisinekler aracılığıyla memelilere bulaşıyor.



Kan, organ ve doku nakliyle de bulaşan virüs, normal koşullarda kendini göstermiyor ve çoğu zaman farkına varılmadan atlatılıyor. Ancak yaşlılar, çocuklar, hamileler ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olanlarda beyin iltihaplanmasına ya da beyni ve omuriliği çevreleyen zarlarda iltihaplanmaya yol açabiliyor.