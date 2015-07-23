Nil Nehri'nde yolcu gemisiyle yük gemisi çarpıştı: En az 15 ölü

Mısır’da Nil Nehri’nde bir yük gemisiyle yolcu gemisi çarpıştı. Başkent Kahire’nin kuzeyinde meydana gelen kazada aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

AFP’nin haberine göre; Mısır polisi, yük gemisinin kaptan ve kaptan yardımcısını gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, yolcu gemisindeki 25 yolcudan altısı kurtarılırken, kayıp dört kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Güvenlik ve hastane kaynakları, yolcu gemisinde çok sayıda çocuğun olduğunu ve yaşları belirtilmeyen iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.