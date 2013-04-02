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Dünya

Nikos Anastasiadis'in damadı 21 milyon Euro kaçırdı

Anastasiadis'in damadının, banka mevduatlarına konan kesinti kararı öncesi hesabındaki 21 milyon Euro'yu İngiltere'ye kaçırdığı ortaya çıktı

02 Nisan 2013 10:26

Rum lider Nikos Anastasiadis’in damadının, banka mevduatlarındaki kesinti kararı öncesi 21 milyon Euro’luk hamle yaptığı ortaya çıktı.
 
Ekonomik krizin pençesindeki Kıbrıs Rum Kesimi yeni bir skandalla çalkalanıyor.

Rum lider Nikos Anastasiadis'in damadının, banka mevduatlarına konan kesinti kararı öncesi hesabındaki 21 milyon Euro'yu İngiltere'ye kaçırdığı ortaya çıktı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Skandalı ortaya çıkaran eski Rum lider Hristofyas'ın partisi Akel'in yayın organı Haravgi gazetesi oldu. Gazetenin haberine göre, Anastasiadis'in damadı Yannis Lutsios iddiaları doğruladı.

Lutsios, tasfiyesine karar verilen Halk Bankası’ndaki 21 milyon Euro'nun yarısını İngiltere'ye gönderdiğini, geri kalanı da Kıbrıs Bankası’na yatırdığını açıkladı. Rum liderin damadı, tasarruf kesintileri yüzünden şirketinin 15 milyon Euro zarara uğradığını belirtirken, haberi yapan gazeteye de dava açacağını kaydetti.

Anastasiadis ise, medyayı kendisine yönelik karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Anastasiadis'in kızı Elsa ile evli olan Lutsios, babasıyla birlikte Limasol'da ‘Loutsios And Sons’ adlı bir otomotiv şiketi yönetiyor.

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