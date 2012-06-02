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Dünya

Nikoliç: Srebrenitsa'da katliam yapılmadı

Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanı Bosna'daki savaş sırasında yaklaşık 8 bin Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa'ta ''katliam yapılmadığını'' savundu

02 Haziran 2012 11:20

Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım olarak kabul ettiği Srebrenitsa'da yaşanan olayların 'katliam olmadığını' söyledi.
 
Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Bosna'daki savaş sırasında yaklaşık 8 bin Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa'ta ''katliam yapılmadığını'' savundu.

Nikoliç, konuk olduğu Karadağ Devlet Televizyonu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1990'lı yıllarda savaş suçları işleyen Sırp Çetnik hareketini destekleyen Sırp Radikal Partisi'nin eski başkanvekilliği görevini yapan Nikoliç, Srebrenitsa ile ilgili soru üzerine, "Srebrenitsa'da katliam yapılmadı" ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ise Nikoliç'in bu sözlerinin Boşnaklar için ''acı verici ve üzücü'' olduğunu söyledi.

İzzetbegoviç, ''Nikoliç'in bunu reddetmesi, bu topraklarda birlik ve beraberlik değil, yeni anlaşmazlıklar ve sorunlar istediğini gösteriyor. Yaptığı bu açıklamalar, ülkesinin geçmişte yaptıklarıyla yüzleşmeye hazır olmadığının bir göstergesi'' diye konuştu.

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