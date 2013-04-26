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Dünya

Nikoliç: Sırbistan için af istiyorum

Nikoliç, “Ben dizlerim üzerine çöküyorum. Srebrenitsa'da işlenen suçlardan dolayı Sırbistan için af istiyorum. Halkımız veya devletimiz adına işlenen tüm suçlardan dolayı özür diliyorum” ifadesini kullandı

26 Nisan 2013 11:41

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Srebrenitsa katliamı nedeniyle Boşnaklardan özür diledi.

Sırbistan, Bosna Savaşı’nda yaşanan ‘Srebrenitsa katliamı’ndan dolayı Boşnak halkından özür diledi. Bosna televizyonuna konuşan Nikoliç, özür diledi ama yaşananları soykırım olarak nitelemekten de kaçındı.

Nikoliç, “Ben dizlerim üzerine çöküyorum. Srebrenitsa'da işlenen suçlardan dolayı Sırbistan için af istiyorum. Halkımız veya devletimiz adına işlenen tüm suçlardan dolayı özür diliyorum” ifadesini kullandı.

Sırbıstan Cumhurbaşkanı, Srebrenitsa'yı ziyaret edeceğine de belirtti. Srebrenitsa anneleri, Tomislav Nikoliç'in bu sözlerini samimi bulmadı.

Eski sırbistan cumhurbaşkanı Boris Tadiç de 2004'te, Bosna Hersek halkından işlenmiş savaş suçlarından ötürü özür dilemişti.

1995'te Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da Sırp güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda 8 bin Bosnalı Müslüman hayatını kaybetmişti.

 

Nazi soruşturması özrü

 

Sırbistan’ın yanı sıra, Almanya hükümeti de 2000-2006 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ile ilgili yapılan soruşturmada yapılan hatalardan dolayı özür diledi.

Almanya’nın Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları temsilcisi Markus Löning, Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında, “Bu cinayetler kuşkusuz son 10 yılda Almanya’daki en kötü insan hakları ihlalidir” ifadesini kullandı.

Bazı temsilcilerin, Almanya’daki yabancılara yönelik ayrımcılığın tehlikeli boyutta olduğu yönündeki eleştirilerini cevaplayan Löning, “Ben bu toplantıda açıkça tekrarlamak istiyorum. Yetkililer cinayetlerin nedenini belirlemeyi başaramadı ve katilleri yakalayamadı” dedi.

Löning, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ve diğer hükümet yetkililerinin geçmişte kurbanların ailelerinden özür dilediğini de hatırlattı.

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