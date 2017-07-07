Nikola Kalinic, 2020'ye kadar Fenerbahçe Doğuş'ta

Fenerbahçe Doğuş, 25 yaşındaki Sırp forveti Nikola Kalinic'in sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin 3 yıl daha uzatılarak oyuncunun 2020 tarihine kadar sarı-lacivertli renklere bağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.



Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.



Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz."