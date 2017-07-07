T24 LogoT24 Logo
Spor

Nikola Kalinic, 2020'ye kadar Fenerbahçe Doğuş'ta

Sırp forvet, 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek

07 Temmuz 2017 13:08

Fenerbahçe Doğuş, 25 yaşındaki Sırp forveti Nikola Kalinic'in sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin 3 yıl daha uzatılarak oyuncunun 2020 tarihine kadar sarı-lacivertli renklere bağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.

Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.

Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz."

 

ETİKETLER

Nikola KalinicFenerbahçe Doğuşsözleşmeuzattıimzaladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24