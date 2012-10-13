T24 LogoT24 Logo
Spor

Nike’tan Mesut’a krampon yasağı

Mesut’un anlaşmanın bitmesinden hemen sonra Adidas markalı kramponları giymesi üzerine harekete geçen Nike, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dava açtı

13 Ekim 2012 14:11

Dünyaca ünlü spor giyim firması Nike'ın açtığı davada, Real Madrid’de forma giyen Mesut Özil'e 6 ay marklı kramponla oynamama cezası verildi.
 
Nike’ın Real Madrid’de top koşturan Mesut Özil’le olan krampon anlaşması, Temmuz ayında sona erdi.

Mesut’un anlaşmanın bitmesinden hemen sonra Adidas markalı kramponları giymesi üzerine harekete geçen Nike, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dava açtı.

Mahkeme heyeti, Nike’ın teklifini beklememekle suçlanan Özil’e 180 gün markalı kramponla oynama yasağı verdi.

Adidas'la herhangi bir anlaşmasının olmadığını savunan Mesut Özil'in, yasağa nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.

ETİKETLER

mesut özilnikeadidaskrampon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24