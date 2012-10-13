Nike’tan Mesut’a krampon yasağı

Dünyaca ünlü spor giyim firması Nike'ın açtığı davada, Real Madrid’de forma giyen Mesut Özil'e 6 ay marklı kramponla oynamama cezası verildi.



Nike’ın Real Madrid’de top koşturan Mesut Özil’le olan krampon anlaşması, Temmuz ayında sona erdi.

Mesut’un anlaşmanın bitmesinden hemen sonra Adidas markalı kramponları giymesi üzerine harekete geçen Nike, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da dava açtı.

Mahkeme heyeti, Nike’ın teklifini beklememekle suçlanan Özil’e 180 gün markalı kramponla oynama yasağı verdi.

Adidas'la herhangi bir anlaşmasının olmadığını savunan Mesut Özil'in, yasağa nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.