Nike'tan Dünya Kupası reklamı: Seni seçtim Ronaldo!

Her Dünya Kupası öncesinde hazırladığı reklam filmleri ile dikkat çeken spor giyim markası Nike, bu yaz Brezilya’da oynanacak Dünya Kupası öncesinde de etkileyici bir işe imza attı.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Rooney, Iniesta, İbrahimovic, Kobe, Pirlo gibi isimleri bir araya getirmeyi başaran Nike, ayrıca büyük bir sürprize imza atarak Ronaldo'nun sevgilisi Irina Shayk'a da rol verdi.

İngiltere’de amatör bir futbol maçındaki genç oyuncuların kendilerine dünyaca ünlü yıldızları seçmeleriyle başlayan reklam filmi, izleyenleri Brezilya’daki Dünya Kupası’na kadar götürüyor.

Reklam filminde çizgi roman kahramanı “Hulk” da kısa bir süre boy gösteriyor.