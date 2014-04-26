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Spor

Nike'tan Dünya Kupası reklamı: Seni seçtim Ronaldo!

Nike'ın 2014 Dünya Kupası reklamında birçok yıldız oyuncu yer aldı. Reklamda Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Irina Shayk da oynadı

26 Nisan 2014 17:53

Her Dünya Kupası öncesinde hazırladığı reklam filmleri ile dikkat çeken spor giyim markası Nike, bu yaz Brezilya’da oynanacak Dünya Kupası öncesinde de etkileyici bir işe imza attı.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Rooney, Iniesta, İbrahimovic, Kobe, Pirlo gibi isimleri bir araya getirmeyi başaran Nike, ayrıca büyük bir sürprize imza atarak Ronaldo'nun sevgilisi Irina Shayk'a da rol verdi.

İngiltere’de amatör bir futbol maçındaki genç oyuncuların kendilerine dünyaca ünlü yıldızları seçmeleriyle başlayan reklam filmi, izleyenleri Brezilya’daki Dünya Kupası’na kadar götürüyor.

Reklam filminde çizgi roman kahramanı “Hulk” da kısa bir süre boy gösteriyor.

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