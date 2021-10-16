Nike yöneticisi, 1965'te cinayet işlediğini açıkladı

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ABD'de spor giyim devi Nike'ın uzun süredir yöneticiliğini yapan Larry Miller, 56 yıl önce Philadelphia'da bir kişiyi vurarak öldürdüğünü söyledi.

Nike'ın Jordan markasının başında olan Miller, cinayeti Sports Illustrated dergisine anlattı.

16 yaşındayken işlediği cinayetin "kendisini içten içe yediğini söyleyen Miller, "O zamanlar tam bir çeteciydim" dedi. Miller cinayet nedeniyle hapis yattığını ifade ederken, konu hakkında hiç yalan söylemediğini; sadece sakladığını ifade etti.

13 yaşında Cedar Avenue çetesine katıldığını söyleyen Miller, 16 yaşındayken bir arkadaşının çeteciler tarafından öldürüldüğünü dile getirdi. Miller, daha sonra "intikam" için rakip çeteciler aradıklarını, ancak bunun yerine karşılarına çıkan ilk kişi olan 18 yaşındaki Edward White'ı göğsünden vurduğunu söyledi.

Miller, "Bu durumu benim için daha da zorlaştırıyor. Çünkü ortada yapmam için hiçbir neden yokken yaptım" diye konuştu.

1997'den bu yana Nike'ta çalışan Miller, gelecek sene otobiyografisini yayımlayacak.