Nike ve Adidas arasında Barcelona kavgası

Katalan ekibi FC Barcelona’nın kullandığı forma, dünya devleri Nike ve Adidas’ı birbirine düşürdü.

Adidas, Barcelona’nın iç saha formasındaki çizgilerin kendi markalarının geleneksel çizgisi olduğunu iddia ederek Nike hakkında şikâyette bulundu.



Konuyla ilgili olarak fikri mülkiyetleri inceleyen ABD’deki Patent Ofisi'ne (USPTO) başvuruda bulunan Adidas, bu çizgilerin Nike tarafından kopyalandığını ve formalardan çıkarılması gerektiğini talep etti.

Alman spor devi konuyla ilgili yaptığı başvuruda, “Barcelona’nın kendi renklerini kullandığı çubukların içerisindeki yedili dikey çizgiler bizim geleneksel çizgilerimizdir. Ve Adidas’ı çağrıştırmaktadır” ifadelerine yer verdi.