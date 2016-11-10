T24 LogoT24 Logo
Spor

Nike ve Adidas arasında Barcelona kavgası

Adidas, Barcelona formasındaki çizgilerin, kendilerinin geleneksel çizgileri olduğunu savunuyor

10 Kasım 2016 16:04

Katalan ekibi FC Barcelona’nın kullandığı forma, dünya devleri Nike ve Adidas’ı birbirine düşürdü. 

Adidas, Barcelona’nın iç saha formasındaki çizgilerin kendi markalarının geleneksel çizgisi olduğunu iddia ederek Nike hakkında şikâyette bulundu.

Konuyla ilgili olarak fikri mülkiyetleri inceleyen ABD’deki Patent Ofisi'ne (USPTO) başvuruda bulunan Adidas, bu çizgilerin Nike tarafından kopyalandığını ve formalardan çıkarılması gerektiğini talep etti.

Alman spor devi konuyla ilgili yaptığı başvuruda, “Barcelona’nın kendi renklerini kullandığı çubukların içerisindeki yedili dikey çizgiler bizim geleneksel çizgilerimizdir. Ve Adidas’ı çağrıştırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER

BarcelonaNikeAdidasforma

İlgili Haberler

Barcelona'nın sadece forması 260 milyon Euro!

Forma sponsoru için en yüksek ücreti alan kulüp de 105 milyon Euro ile Barcelona'ya ait

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24