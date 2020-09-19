Nike, Colin Kaepernick'in sembol haline gelen 'diz çökme' protestosunun dördüncü yılını özel forma ile andı

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Spor giyim firması Nike, eski Amerikan futbolu oyun kurucusu Colin Kaepernick'in maç öncesi milli marş okunurken diz çökerek ülkedeki ırksal ayrımcılığa dikkat çekmesinin dördüncü yıl dönümü için siyah bir forma hazırladı.

150 dolara satışan çıkarılan 'The Icon Jersey 2.0' perşembe sabahı bir saatten kısa süre içinde tükendi. Formanın geçen sene satışa çıkarılan ilk modeli de kısa süre içinde tükenmişti.

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Kaepernick, "Dört yıl önce sistematik ırkçılık ve sosyal adaletsizliği protesto etmek için diz çöktüm. O günden itibaren numaram futboldan ve benden daha büyük bir şeyi temsil ediyor. O günden bu yana 7 numara siyah ve hispanikler için özgürlük mücadelesini ve daha iyi hissetmeyi temsil ediyor" yazdı.

Siyah formanın üstünde Kaepenick'in NFL'deki günlerinde giydiği 7 numaralı forma bulunuyor.

Kaepernick 2016 yılından bu yana hiçbir takımda forma giymezken, diz çökerek yaptığı protestolar ABD'de sembol haline geldi. Sistematik ırkçılık ve polis şiddettinin ABD'nin bir çok yerinde protesto edildiği şu günlerde birçok NFL futbolcusu yeni sezonun ilk maçlarında milli marş sırasında diz çöktü.