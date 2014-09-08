Nikaragua’ya meteor düştü



Nikaragua'nın başkenti Managua yakınlarına bir meteor düştü ve büyük bir kratere yol açtı.

Şans eseri, milyonlarca kişinin yaşadığı, bir uluslararası havalimanının da bulunduğu kentte kentte kimse yaralanmadı.

Yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, çarpmanın etkisi rasathanenin ölçüm aletleri tarafından da kaydedildi.

Rasathaneden Wilfredo Strauss, kraterin 12 metre çapında olduğunu ve bir meteoridin yol açtığından emin olduklarını açıkladı.

Jeofizik Enstitüsü bilim insanları da, La Prensa gazetesinde yazan meteor çarptığı yönündeki haberleri doğruladı. Ancak meteorun tamamen yandığı mı yoksa zemine mi gömüldüğü henüz bilinmiyor.

Çarpma bölgesindeki insanlar ise patlama olduğu korkusuyla evlerini terk etti.