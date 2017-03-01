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Dünya

Nikaragualı kadın 'şeytan çıkarma ayininde' yakıldı

"Günümüzde halen böyle şeyler yaşanıyor olması inanılmaz"

01 Mart 2017 19:57

Nikaragua'da genç bir kadın "şeytan çıkarma ayininde" elleri bağlanarak ateşe atılmasından bir hafta sonra ölü bulundu.

25 yaşındaki Vilma Trujillo, ailesi tarafından olaydan saatler sonra bulunduğunda vücudunda ağır yanık izleri vardı.

Yerel medya, Protestan bir papaz olduğunu söyleyen bir adamın liderliğinde, dört kişinin Trujillo'ya saldırdığını bildirdi.

'Şeytan kadını alevlere götürdü'

Grubun lideri Juan Rocha ise, genç kadını yaktığı suçlamalarını reddetti.

Rocha, şeytani ruhların onu ateşin üzerine götürdüğünü ve alevlerin içine bıraktığını söyledi.

Polis, Rocha'ın da aralarında olduğu bir grup şüpheliyi tutukladı.

Eşi Reynaldo Peralta Rodriguez, 2 çocuk annesi Vilma Trujillo'nun olaydan bir hafta önce bir grup insan tarafından kiliseye götürüldüğünü anlattı.

Associated Press'in (AP) haberine göre grup, palalarla insanlara saldırmaya çalıştığını iddia ettikleri kadının içine şeytan girdiğini düşünüyordu.

Rodriguez, "Karımı, iki küçük çocuğumun annesini öldürdüler. Ben şimdi onlara ne diyeceğim? Bize yaptıkları affedilemez" dedi.

'Barbarlık, kadın düşmanlığı'

Nikaragua'nın İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Pablo Cuevas, hükümete, ülkedeki dini tarikatlar üzerinde daha sıkı denetim kurulması çağrısı yaptı.

Cuevas, "Günümüzde halen böyle şeyler yaşanıyor olması inanılmaz. Böyle şeylerin olmasına izin veremeyiz" dedi.

Kadın hakları grupları ise, bu olayın fanatizm, barbarlık ve kadın düşmanlığının bir örneği olduğunu vurguladı.

Özerk Kadınlar Hareketi'nden Juanita Jimenez, devletin ülkenin soyutlanmış bölgelerinde var olmadığına vurgu yaptı.

Juanita Jimenez, "Dini kullanarak ve başka insanların yardımıyla bir kadını ateşe atmak gibi bir zalimliği haklı çıkaracak hiçbir bahane yok" diye konuştu.

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