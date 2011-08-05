Nikahtan kaçan geline 8620 dolar ceza

T24 - Tayvan'da nikaha gelmekten vazgeçen bir gelin, 8620 dolar manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.



TVBS Televizyonu'nun haberine göre, adı açıklanmayan gelin, geçen Kasım için planlanan nikah öncesinde beş aylık hamileydi.



Çiftin törene kaç kişinin davet edileceği konusunda kavga ettikleri belirtiliyor.

Yerine nedime geçti



Gelin gelmeyince törende yerine nedime geçti ve hayali bir nikah yapıldı.

Ancak daha sonra çift birbirine aşık oldu ve gerçekten evlendi.



Eski sevgilisine dava açan damat, istediği tazminatın dörtte birini alırken, gelinin bu yılın başlarında doğum yaptığı ve çocuğunu tek başına büyütmeye başladığı belirtiliyor.



