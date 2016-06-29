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Dünya

Nikâh töreninde bebeğini emziren gelin fenomen oldu

Torino-Benton'ın Facebook'ta paylaştığı bu fotoğraf binlerce beğeni aldı

29 Haziran 2016 23:12

Kanada'da nikah töreninde gelinliğiyle dokuz aylık kızını emziren kadın sosyal medyada fenomen oldu.

30 yaşındaki Christina Torino-Benton, Montreal'deki bir kilisede yapılan tören sırasında rahip konuşurken ağlayan kızı Gemma'yı emzirerek susturdu.

Benton, kızını emzirme konusunda 'şimdi sırası değil' gibi bir düşünceyi aklından bile geçirmediğini söyledi.

Christina Torino-Benton BBC'ye kızının sıcak havada uykusuz kaldığını ve bir anne olarak yapması gerekeni yaptığını anlattı.

Torino-Benton'ın Facebook'ta paylaştığı bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.

Daha sonra bir çok kadın, gelinlikleriyle bebeklerini emzirirken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Benton, Facebook'tan gelen destek mesajlarından çok etkilendiğini, kilisede çocuk emzirmeye tepki gösteren yorumlara ise çok şaşırdığını söyledi, "Tanrının bana verdiği bir bebeği emzirmekten daha doğal ne olabilir?" dedi.

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