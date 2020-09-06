Nikâh sonrası evlendirme dairesinin bahçesinde maskesiz halay çektiler!

İstanbul Bahçelievler’de bir çiftin nikâhı sonrası evlendirme dairesi bahçesinde Koronavirüs ve yeni düğün kurallarını ihlal eden görüntüler ortaya çıktı. Kimi maskeli, kimi maskesiz bir grup, halay çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19’a yönelik tedbirleri içeren genelge kapsamında 81 ilde düğünler yasaklanırken, nikâhların bir saat içinde tamamlanması kararı alınmıştı. Bu kararın ardından birçok düğün iptal edilirken, nikâhlar devam ediyor.

Bahçelievler Evlendirme Dairesi’nde ise bir çiftin nikâhının kıyılmasının ardından, bir topluluk evlendirme dairesinin bahçesinde müzik eşliğinde halay çekti.