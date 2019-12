Nijerya'yı Shell yönetiyor

T24-WikiLeaks'in yayımladığı ABD Dışişleri yazışmalarında Amerikan elçisinin Shell yöneticisiyle yaptığı görüşmenin aktarıldığı belgeye göre, şirket Nijerya hükümetinden habersiz bir şekilde her bakanlığa kendi adamlarını yerleştirmiş.







'Pfizer'in çocuk kobay davası WikiLeaks'te' haberini okumak için tıklayın





Guardian gazetesinin manşet haberine göre, Shell'in, büyük petrol rezervlerinin bulunduğu Nijerya'daki en üst düzey yetkilisi Ann Pickard, her bakanlıkta adamları olduğunu, siyasetçilerin her adımını bildiklerini söylüyor.

Social Action Nigeria : Shell her yerde. Her bakanlıkta gözü kulağı var

Gizli belgelerde, Hollanda-İngiltere ortaklığındaki şirketin Amerikan hükümetiyle istihbarat paylaştığı da belirtiliyor.

Şirketin, militanlara destek sağladığı öne sürülen siyasetçilerin adını Amerikalı diplomatlara bildirdiği, bir defasında da Amerikan yönetiminden militanların uçaksavar füzelerine sahip olup olmadığı konusunda bilgi istediği öne sürülüyor.

'Shell Nijerya Hükümeti'nden daha güçlü'

Guardian'a göre Shell yetkilisi, Amerika'nın bilgi sızdırabileceği endişesiyle bunları paylaşmakta biraz gönülsüz davranmasına karşın, Amerikan elçisine Nijerya hükümeti içinde güçlü bağlantıları olduğunu söyledi.

20 Ekim 2009'da Abuja'da gerçekleşen ve zaptı tutulan görüşmede, Ann Pickard, Nijerya Hükümeti'nin Nijer Deltası'nda açılacak petrol ihalesi için Çin'e gönderdiği mektuptan söz etti. Petrolden Sorumlu Bakan, mektubun varlığını reddetti. Ama Shell'e göre, Çin ve Rusya'yla yazışmalar yapılmıştı.

Amerikan Büyükelçisi Robin Renee Sanders sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor:

"Shell sorumlusu, 'Hükümet ilgili her bakanlıkta adamlarımız olduğunu unutuyor' dedi. O, bakanlıklarda olan her şeyi bildiklerini söyledi."

Guardian, haberinde Nijerya'nın dünyanın sekizinci büyük petrol ihracatçısı olduğunu, milyarlarca dolarlık petrol gelirlerine karşın halkın yüzde 70'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtiyor.

Bazı sivil toplum örgütleri, Wikileaks'in sızdırdığı bu belgenin, Shell'in ülkenin petrol kaynakları üzerindeki hakimiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Social Action Nigeria adlı örgütün program sorumlusu "Shell her yerde. Her bakanlıkta gözü kulağı var. Her yerde maaşa bağladıkları adamları var. Bu yüzden tüm engelleri aşıyorlar. Nijerya Hükümeti'nden daha güçlüler" diyor.

Nijerya Hükümeti ise Shell'in hükümeti asla kontrolü altına almadığını, bu yazışmanın kişisel bir yorumdan ibaret olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını söyledi.