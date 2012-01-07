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Dünya

Nijerya'nın kuzeydoğusunda sokağa çıkma yasağı KANO (A.A)

07 Ocak 2012 19:29

-Nijerya'nın kuzeydoğusunda sokağa çıkma yasağı KANO (A.A) - 07.01.2012 - Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamava eyaletinde yeni şiddet eylemlerini önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yerel yetkililerden Kobis Ari, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde düzenlenen saldırılardan sonra yerel hükümetin eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etme kararı aldığını belirtti. Eyaletin çeşitli bölgelerinde önceki günden bu yana düzenlenen, Hristiyanları hedef alan saldırılarda 30 kadar kişi yaşamını yitirmişti. Boko Haram örgütü, saldırıların bazılarının sorumluluğunu üstlenmişti.

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