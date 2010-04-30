Nijeryalı senatör 'çocuk gelin' almakla suçlanıyor

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49 yaşındaki senatör BBC ile yaptığı görüşmede dördüncü eşi olan Mısırlı kızın 13 yaşında olmadığını belirtti.Ancak yeni eşinin yaşının ne olduğunu sorusunu yanıtsız bıraktı.



Ahmed Sani Yerima yasaları çiğnemediğini belirtiyor. Fakat Nijeryalı senatör aynı zamanda dini inançlarına ters düşen hiçbir yasayı tanımadığını vurguladı.



Ahmed Sani Yerima, Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Zamfara eyaletinin valisiydi.

100 bin dolar

Yöneticiliği sırasında Zamfara'da 1999 yılında şeriat yasalarını hayata geçirmesiyle tanınıyor.



Lagos kentinden bildiren BBC muhabiri Caroline Duffield, evlilik haberinin Nijerya'da insan hakları gruplarını ayağa kaldırdığını söylüyor.



Nijerya senatosunun kadın üyeleri, avukatlar ve doktorlar kızın sağlık durumundan endişe duyduklarını kaydettiler.



Ahmed Sani Yerima'nın 100 bin dolar başlık parası vererek kız çocuğunu Mısır'dan Nijerya'ya getirttiği iddia ediliyor.



Nijerya'nın kadın hakları örgütleri, senatörün mahkemeye çıkarılmasını istiyor.



BBC muhabiri, Senatör Yerima'nın yeni eşinin nerede olduğunun bilinmediğini, kıza Mısır'dan bir aile üyesi ya da yakınının eşlik edip etmediğinin de belirsizliğini koruduğunu bildiriyor.



Nijerya gazeteleri, aynı senatörün 2006 yılında 15 yaşında bir kızla evlendiği suçlamalarına hedef olduğunu yazıyor.