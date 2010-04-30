T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijeryalı senatör 'çocuk gelin' almakla suçlanıyor

Nijeryalı Senatör 13 yaşında çocuk gelin almakla suçlanıyor.

30 Nisan 2010 03:00

T24- 13 yaşında bir kızla evlendiği öne sürülen Nijeryalı Senatör Ahmed Sani Yerima hatalı bir şey yapmadığını söylüyor. Kadın örgütleri ise senatörün tutuklanmasını istiyor.


49 yaşındaki senatör BBC ile yaptığı görüşmede dördüncü eşi olan Mısırlı kızın 13 yaşında olmadığını belirtti.Ancak yeni eşinin yaşının ne olduğunu sorusunu yanıtsız bıraktı.


Ahmed Sani Yerima yasaları çiğnemediğini belirtiyor. Fakat Nijeryalı senatör aynı zamanda dini inançlarına ters düşen hiçbir yasayı tanımadığını vurguladı.


Ahmed Sani Yerima, Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Zamfara eyaletinin valisiydi.

100 bin dolar

Yöneticiliği sırasında Zamfara'da 1999 yılında şeriat yasalarını hayata geçirmesiyle tanınıyor.


Lagos kentinden bildiren BBC muhabiri Caroline Duffield, evlilik haberinin Nijerya'da insan hakları gruplarını ayağa kaldırdığını söylüyor.


Nijerya senatosunun kadın üyeleri, avukatlar ve doktorlar kızın sağlık durumundan endişe duyduklarını kaydettiler.


Ahmed Sani Yerima'nın 100 bin dolar başlık parası vererek kız çocuğunu Mısır'dan Nijerya'ya getirttiği iddia ediliyor.


Nijerya'nın kadın hakları örgütleri, senatörün mahkemeye çıkarılmasını istiyor.


BBC muhabiri, Senatör Yerima'nın yeni eşinin nerede olduğunun bilinmediğini, kıza Mısır'dan bir aile üyesi ya da yakınının eşlik edip etmediğinin de belirsizliğini koruduğunu bildiriyor.


Nijerya gazeteleri, aynı senatörün 2006 yılında 15 yaşında bir kızla evlendiği suçlamalarına hedef olduğunu yazıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24