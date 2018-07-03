Nijeryalı Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılar

Nijerya kaptanı John Obi Mikel, dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'ye herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Arjantin maçı öncesi başından geçenleri anlatan Mikel, babasının kaçırıldığını söyledi.

Mikel, gruptan çıkma adına yüksek önem taşıyan Arjantin maçından 4 saat önce bir telefon aldığını açıkladı. Arayanların babasını kaçırdığını ve Pa Michael Obi'nin sağlıklı şekilde kendisine teslim edilmesi için 28.000 Dolar fidye istediklerini söyledi.

Durumu Nijerya Futbol Federasyonu ve teknik patron Gernot Rohr'a söylemediğini, hiçbir şey olmamış gibi Lionel Messi ve arkadaşlarına karşı sahaya çıktığını belirtti.

"Kafam karışmıştı, ne yapacağımı bilmiyordum. 180 milyon Nijerya halkını hayal kırıklığına uğratamazdım" diyen Obi Mikel şu açıklamaları yaptı:

"Bu durumu kafamdan atmalı ve önce ülkemi temsil etmek için sahaya çıkmalıydım. Eğer yetkili birine ya da herhangi bir kişiye bu durumdan bahsedersem, babamı öldüreceklerini söylediler. Durumu koça söylemedim çünkü koçun ve takımın kafasının da böylesine önemli bir maçtan önce karışmasını istemiyordum. Onunla bu konuyu konuşmayı çok istesem de yapamadım."

Obi Mikel'in babası daha önce de kaçırılmış

Nijerya, Arjantin'e 2-1 kaybetti ve Dünya Kupası'ndan elendi. Elenmenin hemen ardından evine uçan John Obi Mikel, durumu çözüp Çin'e geçti. Pa Michael Obi'nin dün fidyecilerin elinden kurtarıldığı, Egede'deki Nijerya polisi tarafından sosyal medyada duyurulunca gerçek gün yüzüne çıktı ve John Obi Mikel açıklama yapma gereği duydu.

Kurtarma sırasında polisle fidyeciler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi. Obi Mikel'in babası 2011 yılında da kaçırılmış ve 10 gün sonra kurtarılmıştı.