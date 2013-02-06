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Spor

Nijeryalı hayat kadınlarından milli takımlarına sevişme teklifi

Jessica Elvis: Kupayı kazanırlarsa bizim onlara bir sürprizimiz olacak. Onlara çok güzel bir hediye vereceğiz. Takımdaki bütün futbolcularla 1 hafta boyunca birlikte olacağız

06 Şubat 2013 11:54

Nijeryalı hayat kadınları Afrika Kupası'nda  Fildişi Sahili galibiyetiyle yarı finale çıkan Nijeryalı futbolculara destek verdi. Hayat kadınları 'Şampiyon olun size bir hafta ücretsiz hizmet edelim'dedi.

Dailypost'un haberine göre, Hayat Kadınları Birliği Başkanı Jessica Elvis, şampiyonluk halinde 1 hafta oyuncularla birlikte olacaklarını açıklarken, Fildişi galibiyeti nedeniyle takımı tebrik eden Elvis, "Kupayı kazanırlarsa bizim onlara bir sürprizimiz olacak. Onlara çok güzel bir hediye vereceğiz. Takımdaki bütün futbolcularla 1 hafta boyunca birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

Elvis ayrıca, bazı üyelerini takıma destek olmak için şampiyonanın yapıldığı Güney Afrika’ya gönderdiklerini de belirtti.

Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda Fenerbahçeli Joseph Yobo ile Fenerbahçe’nın eski futbolcusu Emmanuel Emenike yer alıyor.

(ntvmsnbc)

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