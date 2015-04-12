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Dünya
Deutsche Welle

Nijeryalı çocukların gözünden Boko Haram

Nijeryalı çocuklar, radikal İslamcı Boko Haram köylerini bastığında yaşadıklarını resimlerle anlattı.

12 Nisan 2015 17:39


Radikal İslamcı Boko Haram teröründen kimileri aileleri kimileri de tek başına kaçan çocuklar, komşu Çad'daki Birleşmiş Milletler mülteci kampında hafızalarında kalanları resme döktü.

Nijerya sınırındaki Çad Gölü'ne 10 kilometre uzaklıktaki Dar-es Selam Kampı'nda yaşayan yaklaşık 800 Nijeryalı çocuk, Boko Haram'ın köylerini bastıklarında yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

Çocuklardan 15 yaşındaki Sumaila Ahmed, Boko Haram'ın köylerine gelip saldırdığında, evlerinin önünde durduklarını, Boko Haram milislerinin nehir tarafından gelerek, orada duran herkesi başından vurduğunu anlatıyor. Resmini de aynı bu şekilde çizmiş.

Kamptaki bir diğer çocuk ise resminde evini tamir ettiği sırada, dışarıdan silah sesleri duyan ne olduğuna bakmak için dışarı çıktığında ise bir Boko Haram milisi tarafından öldürülen bir adamı anlatmak istemiş.

Kampta, UNICEF'in Ocak ayında kurduğu sekiz çadırda kurulan 'acil durum okullarında' çocıklara eğitim verilmeye çalışılıyor. Kamp çalışanları, çocukların daha önce okula dair hiç bir şey bilmedikleri ve hatta birçoğunun şimdiye kadar kalem dahi tutmadıklarını belirtiyor. Kampta 20 yaşlarında okuma yazma bilmeyen gençlerin de eğitim aldıkları ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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