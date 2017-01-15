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BBC Türkçe

Nijerya'daki Türk okulundan 7 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın güneyindeki Ogun eyaletinde bir Türk okuluna düzenlenen silahlı saldırıda, beşi öğrenci yedi kişi kaçırıldı

15 Ocak 2017 21:49

Reuters haber ajansının ahberine göre, silahlı saldırganlar Cuma günü Ogun eyaletindeki uluslararası eğitim veren Türk okuluna saldırıp, 1'i Türk öğretmen 7 kişiyi kaçırdı.

Haberde kaçırılan diğer altı kişiden 5'inin Nijeryalı öğrenci, 1'inin de Nijeryalı öğretmen olduğu kaydedildi.

Ajansa açıklama yapan eyalet polisi sözcüsü Abimbola Oyeyemi, "Saldırganları adalet önüne getirmek ve kurbanları yara almadan kurtarmak için ciddi çaba harcıyoruz" dedi.

Nijerya'da Eylül ayında kaçırılan iki Çin vatandaşı daha sonra kurtarılmıştı.

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