-Nijerya'daki saldırıları Boko Haram üstlendi LAGOS (A.A) - 05.11.2011 - Nijerya'da dün düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıları aşırı dinci Boko Haram örgütü üstlendi. Örgüt sözcüsü, bir gazeteye yaptığı açıklamada Nijerya hükümetine karşı kanlı savaşlarını sürdüreceklerini söyledi ve yeni saldırıların düzenleneceği tehdidinde bulundu. Cuma günü ülkenin kuzeydoğusundaki Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlenen saldırılarda en az 67 kişi yaşamını yitirmiş, bir askeri tesis ve bir polis karakolunun yanı sıra bazı kiliseler ve resmi binalar da ağır hasar görmüştü. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da şeriata dayalı bir yönetim kurulmasını isteyen Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda yılbaşından bu yana en az 327 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.