T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı KANO (A.A)

05 Kasım 2011 17:12

-Nijerya'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı KANO (A.A) - 05.11.2011 - Nijerya'da dün düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı. Kızılhaç örgütünden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ülkenin kuzeydoğusundaki Damaturu kentinde karakol ve kiliseleri hedef alan saldırılarda 63 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı ancak yetkililer, saldırıların ardında aşırı dinci Boko Haram örgütünün olduğundan şüpheleniyor.  Daha önce yapılan açıklamada 19 kişinin öldüğü bildirilmişti. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da şeriata dayalı bir yönetim kurulmasını isteyen Boko Haram, ülkenin kuzeyinde çok sayıda suikast ve saldırının sorumluluğu üstlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24