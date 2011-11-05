-Nijerya'daki saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı KANO (A.A) - 05.11.2011 - Nijerya'da dün düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı. Kızılhaç örgütünden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ülkenin kuzeydoğusundaki Damaturu kentinde karakol ve kiliseleri hedef alan saldırılarda 63 kişinin öldüğünü belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı ancak yetkililer, saldırıların ardında aşırı dinci Boko Haram örgütünün olduğundan şüpheleniyor. Daha önce yapılan açıklamada 19 kişinin öldüğü bildirilmişti. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da şeriata dayalı bir yönetim kurulmasını isteyen Boko Haram, ülkenin kuzeyinde çok sayıda suikast ve saldırının sorumluluğu üstlenmişti.