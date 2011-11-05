-Nijerya'daki saldırılarda 19 ölü MAIDUGURI (A.A) - 05.11.2011 - Nijerya'da dün düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 19 kişinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlenen saldırılardan sonra olay yerinde 19 ceset gördüklerini söyledi. Saldırılardan biri Damaturu adlı yerleşim yerinde bomba yüklü araçla düzenlendi. Diğeri ise yakınlardaki bir köyde yapılan silahlı saldırıydı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı ancak yetkililer, saldırıların ardında aşırı dinci Boko Haram örgütünün olduğundan şüpheleniyor. Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da şeriata dayalı bir yönetim kurulmasını isteyen Boko Haram, ülkenin kuzeyinde çok sayıda suikast ve saldırının sorumluluğu üstlenmişti.