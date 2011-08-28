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Dünya

Nijerya'daki saldırıda ölü sayısı 23'e çıktı ABUJA (A.A)

28 Ağustos 2011 18:34

-Nijerya'daki saldırıda ölü sayısı 23'e çıktı ABUJA (A.A) - 28.08.2011 - Nijerya'nın başkenti Abuja'daki BM binasına düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi. BM sözcüsü Martin Dawes, saldırıdan iki gün sonra ölü sayısının 23'e çıktığını belirterek, 81 kişinin de yaralandığını söyledi. BM Genel Sekreteri Yardımcısı Asha-Rose Migiro da olay yerine gelerek enkaza beyaz ve kırmızı güllerden oluşan bir buket bıraktı. Patlamada yaralananları da ziyaret eden Migiro'ya eşlik eden BM Güvenlik Şefi Gregory Starr, saldırıya ilişkin önceden kendilerine uyarı gelmediğini, sadece genel tehditler aldıklarını söyledi. El Kaide ile bağlantısı olduğu belirtilen radikal Boko Haram cemaatinin bir sözcüsü, saldırının sorumluluğunu üstlenirken saldırıların devamının geleceği yönünde tehditte bulunmuştu.

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