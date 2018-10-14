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Dünya

Nijerya'daki petrol boru hattında patlama: 50 ölü

Nijerya'nın güneydoğusunda yaşanan patlamada bir kaç ev kullanılamaz hale geldi

14 Ekim 2018 04:12

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda petrol boru hattında dün meydana gelen patlamalarda ölü sayısı 50'ye çıktı

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Abia Eyalet Koordinatörü Evans Ugoh, gençlerin, bölgeden geçen boru hattını petrol çalmak amacıyla tahrip ettiğini ve bu sırada patlamalar yaşandığını belirtti.

Ugoh, patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında alındığını ifade eden Ugoh, patlamada bir kaç evin kül olduğunu söyledi.

 

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