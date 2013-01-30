Nijerya'daki kirlilik davasında 'Shell' suçlu bulundu

4 Nijeryalı çiftçi ve 1 balıkçının petrol şirketi Hollandalı petrol şirketi Shell'e Hollanda'da açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Nijer deltasında çevre kirliliğinde Shell firmasının yerel iştiraki Shell Nijerya'yı ihmalden suçlu buldu.

Mahkeme aldığı karar ile 4 Nijeryalının şikayetlerini reddetti. Sadece 1 çiftçinin iddialarında haklı olduğuna karar verdi.

Shell şirketinin Nijerya'daki yerel iştiraki Shell Nijerya, çiftçinin kayıplarını tazmin edecek. Ancak tazminatın miktarı daha sonra açıklanacak.

Bu kararla ilk kez bir Hollanda firması, yurtdışında çevre kirliliğine yol açmaktan dolayı Hollanda'da mahkum oldu.

Shell, boru hatlarından petrol sızmasında kendi sorumluluğu olmadığını savunuyordu.

Şirket, çevre kirliliğine neden olan sızıntıların, sabotajlar ve hırsızlık sebebiyle gerçekleştiğini açıklamıştı.