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Dünya

Nijerya'daki BM binasında patlama: 18 Ölü ABUJA (A.A)

26 Ağustos 2011 19:32

-Nijerya'daki BM binasında patlama: 18 Ölü ABUJA (A.A) - 26.08.2011 - Nijerya'nın başkenti Abuja'daki BM binasında düzenlenen saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilisi, "Şu an itibariyle 18 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını, kurtarma operasyonlarının devam ettiğini" belirtti. Görgü tanıkları, bir otomobilin binanın girişine çarpmasının ardından patlamanın meydana geldiğini anlattı. Polis yetkilisi de ''Otomobilin Honda Accord marka bir araç olduğunu ve intihar bombacısının öldüğünü'' söyledi. Saldırıyı üstlenen olmadı. Bombanın dört katlı BM binasının bir kanadını uçurduğu açıklanmıştı.

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