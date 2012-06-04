Nijerya'da yolcu uçağı binaya çarptı: 153 ölü

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu, Dana Havayolları'na ait uçakta bulunan yolculardan kurtulan olmadığını açıkladı. Resmi verilere göre uçakta 153 yolcu bulunuyordu. Öte yandan uçağın düştüğü yerleşim yerinde de hayatını kaybedenler olduğu sanılıyor, ancak kazada toplam kaç kişinin can verdiği henüz netlik kazanmadı.

Nijerya Sivil Havacılık Dairesi'nin verdiği bilgiye göre, önce yüksek gerilim hattını sıyırıp geçen uçak, daha sonra iki katlı bir binanın üzerine düştü.

Nijerya sivil havacılık yetkilisi Harold Denuren uçağın pilotlarının kazadan kısa bir süre önce motorlarda bir arıza olduğunu bildirdiklerini kaydetti.



Yas ilan edildi



Nijerya Cumhurbaşkanı Goodluck Jonathan ülkede üç günlük yas ilan etti. Ülkede bayraklar yarıya indirilirken, Cumhurbaşkanı Jonathan kazada yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Birçok Afrika ülkesinde uçuş güvenliği konusunda sürekli sorunlar yaşanıyor. 2005-2007 yılları arasında meydana gelen bir dizi uçak kazasının ardından Nijerya'daki havayollarında modernizasyon çalışmaları başlatılmıştı. 2008 yılında uçuşlarına başlayan Dana Havayolları ise güvenli hava yollarından biri olarak kabul ediliyordu.

(Deutsche Welle Türkçe)