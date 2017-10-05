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Dünya

Nijerya'da yolcu teknesi battı: 17 ölü

Teknenin, nehirdeki bir ağacın gövdesine çarpması sonucu battığı ifade edildi

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05 Ekim 2017 08:04

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir yolcu teknesinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal medyada çıkan haberlerde, Nijer Nehri'nde batan teknede 60 kişinin bulunduğu belirtildi.

Teknenin, nehirdeki bir ağacın gövdesine çarpması sonucu battığı ifade edildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı Koodinatörü Süleyman Karim, basına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 17 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Karim, 17 kişinin kurtarıldığını, 26 yolcuyu arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Nijerya'da geçen ay meydana gelen 3 tekne kazasında 74 kişi hayatını kaybetmişti.

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