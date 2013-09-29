Nijerya'da üniversiteye silahlı baskın: 50 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda militanların saldırdığı üniversite binasında yaklaşık 50 öğrenci hayatını kaybetti.

Üniversite yetkilileri, silahlı saldırının Yobe eyaletinin Gujba bölgesinde ziraat eğitimi veren bir devlet üniversitesine düzenlendiğini belirtti.

Yaklaşık 1000 öğrencinin öğrenim gördüğü okulun saldırının ardından boşaltıldığı kaydedildi.

Saldırı sırasında öğrencilerin uyuduğu ifade ediliyor.

160 milyon nüfusuyla Afrika 'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da dini inançlara dayalı yönetim kurulmasını isteyen Boko Haram , 2002'den bu yana devlet görevlilerine ve sivillere silahlı saldırılar düzenliyor.